Elezioni comunali 2026 nel reggino: tutti i sindaci eletti Comune per Comune

Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 hanno ridisegnato la mappa amministrativa della provincia di Reggio Calabria.

Sono stati 21 i Comuni del reggino chiamati al voto, dal capoluogo ai centri della Piana, dall’area grecanica ai borghi dell’entroterra aspromontano. Il dato più pesante, sul piano politico, è quello di Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro ha conquistato Palazzo San Giorgio con una vittoria molto larga. Ma il voto ha consegnato anche conferme, cambi di guida e sfide decise per pochi voti in diversi Comuni della provincia.

Tutti i sindaci eletti nel Reggino

Di seguito l’elenco dei sindaci eletti alle comunali 2026 nei Comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati alle urne.

Anoia – Alessandro Demarzo

Brancaleone – Silvestro Garoffolo

Bruzzano Zeffirio – Giuseppe Antonio Cuzzola

Casignana – Giuseppe Rocco Celentano

Cinquefrondi – Michele Conia

Condofuri – Massimo Antonio Nucera

Fiumara – Giuseppe Iannì

Giffone – Angelo Valenzisi

Maropati – Antonio Papasidero

Melicuccà – Emanuele Antonio Oliveri

Molochio – Marco Giuseppe Caruso

Montebello Jonico – Leonardo Suraci

Palmi – Giovanni Calabria

Pazzano – Maria Antonietta Coniglio

Platì – Giovanni Sarica

Reggio Calabria – Francesco Cannizzaro

Roccaforte del Greco – Ercole Nucera

Samo – Paolo Pulitanò

San Roberto – Giuseppe Roberto Vizzari

Santo Stefano in Aspromonte – Francesco Malara

Taurianova – Domenico Romeo

Reggio Calabria al centro della tornata elettorale

Il risultato più atteso era quello del capoluogo. A Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco, riportando il centrodestra alla guida di Palazzo San Giorgio dopo la stagione amministrativa del centrosinistra.

La vittoria nel capoluogo ha avuto un peso politico regionale e nazionale. Il voto reggino è stato letto come un segnale forte per il centrodestra calabrese, con il ruolo centrale di Forza Italia, del presidente della Regione Roberto Occhiuto e di una coalizione larga costruita attorno alla candidatura di Cannizzaro.

Palmi e Taurianova, due sfide pesanti

Tra i Comuni più importanti al voto c’era anche Palmi, dove è stato eletto sindaco Giovanni Calabria. L’ex comandante della stazione locale dei Carabinieri ha superato Francesco Cardone, sostenuto da tre liste civiche.

A Taurianova, invece, il risultato ha segnato la vittoria di Domenico Romeo, che ha battuto il sindaco uscente Rocco “Roy” Biasi in una sfida molto combattuta. Una partita decisa da un margine ridotto e destinata ad avere un peso politico nella Piana.

Le conferme più nette

Tra le conferme più larghe c’è quella di Michele Conia a Cinquefrondi, rieletto con un risultato molto ampio. Una vittoria che conferma il radicamento del sindaco uscente e il peso del suo progetto amministrativo nel Comune della Piana.

A Santo Stefano in Aspromonte è stato riconfermato Francesco Malara, mentre a Platì è stato eletto Giovanni Sarica. In entrambi i casi si trattava di candidature uniche, con l’elezione legata al raggiungimento del quorum previsto.

Sfide decise per pochi voti

Non sono mancati i risultati sul filo.

A Melicuccà, Emanuele Antonio Oliveri ha vinto per appena quattro voti contro Vincenzo Oliverio. A Fiumara, invece, Giuseppe Iannì l’ha spuntata per sette voti su Domenico Antonio Maria Abrami. Due risultati che raccontano quanto, nei piccoli Comuni, anche poche preferenze possano cambiare la guida amministrativa di un territorio.

Il nuovo quadro politico nel reggino

La tornata elettorale consegna un quadro molto articolato. Nei Comuni più grandi, come Reggio Calabria, Palmi, Taurianova, Cinquefrondi e Montebello Jonico, il voto assume un significato politico più ampio. Nei centri più piccoli, invece, hanno pesato soprattutto i rapporti personali, le liste civiche, il radicamento territoriale e la capacità dei candidati di rappresentare comunità spesso molto compatte.

Il risultato complessivo apre una nuova fase amministrativa per il reggino. I sindaci eletti saranno chiamati a governare Comuni con esigenze diverse, ma con alcune sfide comuni: servizi, manutenzione, risorse, sviluppo locale, giovani, aree interne e rapporto con la Città Metropolitana.

Dopo il voto, adesso, comincia la parte più difficile: trasformare il consenso ricevuto in governo quotidiano dei territori.