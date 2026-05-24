Comunali, Malara raggiunge il quorum: rieletto sindaco di Santo Stefano in Aspromonte
Francesco Malara è nuovamente sindaco di Santo Stefano in Aspromonte. Raggiunto il quorum necessario per la validità della lista unica
24 Maggio 2026 - 19:12 | di Redazione
Si sono chiuse le operazioni di voto a Santo Stefano in Aspromonte, dove l’attenzione era tutta rivolta al superamento del quorum per rendere valida l’elezione del candidato unico.
Il superamento del quorum e la conferma alla guida del borgo
Francesco Malara è stato rieletto sindaco di Santo Stefano in Aspromonte. Essendo l’unico candidato alla carica di primo cittadino con la lista “Risorgi Santo Stefano“, la vera sfida della tornata elettorale era il raggiungimento del quorum strutturale previsto dalla legge, obiettivo ampiamente centrato grazie all’affluenza dei cittadini che si sono recati alle urne.
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