Comunali, Malara raggiunge il quorum: rieletto sindaco di Santo Stefano in Aspromonte

Si sono chiuse le operazioni di voto a Santo Stefano in Aspromonte, dove l’attenzione era tutta rivolta al superamento del quorum per rendere valida l’elezione del candidato unico.

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Il superamento del quorum e la conferma alla guida del borgo

Francesco Malara è stato rieletto sindaco di Santo Stefano in Aspromonte. Essendo l’unico candidato alla carica di primo cittadino con la lista “Risorgi Santo Stefano“, la vera sfida della tornata elettorale era il raggiungimento del quorum strutturale previsto dalla legge, obiettivo ampiamente centrato grazie all’affluenza dei cittadini che si sono recati alle urne.