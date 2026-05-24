Elezioni, la precisazione del Comune di Reggio Calabria: ‘Nessun errore alla sezione 139’

Con riferimento ad alcune notizie pubblicate su testate giornalistiche online, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ritiene necessario fornire alcune precisazioni al fine di ristabilire la corretta ricostruzione dei fatti ed evitare il diffondersi di informazioni che potrebbero generare confusione tra gli elettori.

Presso il plesso scolastico “Pascoli” risultano istituite le sezioni elettorali n. 15, 17, 139, 140, 150, 181 e 193. Di tali sezioni, le n. 15, 17, 139, 140, 150 e 181 ricadono nella Seconda Circoscrizione, mentre la sola sezione n. 193 ricade nella Prima Circoscrizione.

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Di conseguenza, è corretto e conforme alla suddivisione territoriale e all’organizzazione delle operazioni elettorali che gli elettori delle sezioni n. 15, 17, 139, 140, 150 e 181 esprimano il proprio voto con riferimento ai candidati della Seconda Circoscrizione, mentre gli elettori della sola sezione n. 193 votano per i candidati della Prima Circoscrizione. In quest’ultima sezione (n. 193) si era verificato un problema di natura prettamente organizzativa che è stato risolto nel giro di pochi minuti, dopodiché le operazioni elettorali sono proseguite correttamente.

Secondo alcune ricostruzioni circolate in queste ore presso la sezione n. 139 sarebbero state consegnate schede relative ad una circoscrizione diversa da quella di appartenenza. Tale circostanza, a seguito di verifiche e sopralluoghi effettuati sul posto dai tecnici incaricati dal Comune, non trova riscontro.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso infatti che presso la sezione n. 139 risultano presenti le schede elettorali correttamente riferite alla Seconda Circoscrizione, corrispondente all’ambito territoriale di competenza della medesima sezione.

Si precisa inoltre che alcune delle informazioni pubblicate, ove interpretate in modo generalizzato con riferimento agli elettori del plesso scolastico “Pascoli”, potrebbero ingenerare l’erronea convinzione che gli elettori delle sezioni interessate abbiano espresso il proprio voto in modo non corretto. Tale circostanza non corrisponde al vero. Gli elettori delle sezioni sopra indicate stanno votando secondo la corretta individuazione circoscrizionale prevista.

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L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, assicurando la massima attenzione e tempestività nell’esecuzione di ogni verifica necessaria.