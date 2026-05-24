Elezioni comunali a Reggio: tutti al voto in mattinata i candidati sindaco
Dalle 10.30 alle 11.50 i quattro candidati si sono recati alle urne per esprimere il loro voto
24 Maggio 2026 - 15:11 | di Redazione
Si sono recati alle urne per esprimere il loro voto in mattinata, i quattro candidati sindaci di Reggio Calabria.
Il primo a varcare la porta del seggio, alle 10.30, è stato il civico Saverio Pazzano nella sezione 3 del Liceo per le Scienze umane “Tommaso Gullì”.
Alle 10.55 è stata la volta del candidato di centrodestra Francesco Cannizzaro nel seggio allestito nel plesso scolastico “V. Da Feltre”, in via Vincenzo Cannizzaro seguito, poco dopo, alle 11 dal civico Eduardo Lamberti Castronuovo nella Scuola Cassiodoro-Don Bosco, nel rione Pellaro.
Alle 11.50, infine, è stata la volta del candidato di centrosinistra Domenico Battaglia, che si è recato nel seggio allestito nella scuola Pascoli in via Reggio Campi.
Fonte ansa.it
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