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Calcio: il Bocale annuncia il nuovo allenatore. E’ stato in panchina con la Reggina

Prevista la conferenza stampa di presentazione del tecnico

17 Luglio 2026 - 15:24 | Comunicato

Mister Ginobili Bocale

“Il Bocale Calcio Admo comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Max Ginobili. Allenatore preparato e professionista stimato, Ginobili ha costruito negli anni un importante percorso nel mondo del calcio, maturando esperienza al fianco di tecnici di valore e distinguendosi per competenza, professionalità e grande dedizione al lavoro quotidiano.

Dopo un percorso vissuto spesso come collaboratore tecnico e secondo allenatore, Mister Ginobili ha scelto oggi di intraprendere una nuova sfida da protagonista, sposando con convinzione il progetto del Club e condividendone pienamente ambizioni, valori e visione futura.

Una scelta fortemente voluta da entrambe le parti, che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo della società. Il Club dà il benvenuto a Mister Max Ginobili, augurandogli buon lavoro e il raggiungimento dei migliori risultati sportivi.

La presentazione ufficiale alla stampa si terrà nei prossimi giorni e sarà l’occasione per conoscere da vicino il nuovo tecnico e illustrare le importanti novità che accompagneranno il futuro del Club“.

Alla Reggina è stato il vice di Bruno Trocini, quest’ultimo adesso allenatore della Virtus Francavilla.

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