Falcomatà: ‘Ripescaggio Viola è il giusto riconoscimento di anni di passione e sacrifici’

“La riammissione della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale è una notizia di straordinaria importanza per l’intera comunità reggina, che travalica il mero aspetto agonistico. Un traguardo che rappresenta il giusto riconoscimento per la storia di una società gloriosa, e che si configura come una vera e propria opportunità di sviluppo strategico per Reggio Calabria e per l’intero territorio regionale“. È quanto dichiara in una nota Giuseppe Falcomatà, Consigliere Regionale della Calabria, commentando l’ufficialità del ripescaggio del club neroarancio.

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“La partecipazione a un campionato di caratura nazionale – sottolinea Falcomatà – significa riaccendere i riflettori sul basket reggino, richiamando i fasti di un passato glorioso, in cui la Viola ha avuto il merito di riscattare l’immagine di una Reggio ferita dalle guerre di mafia, e proiettandosi in un futuro che auspichiamo ricco di successi sportivi e non solo“.

“La Viola è storicamente uno dei simboli positivi della nostra Città in Italia e nel mondo. Questo salto di categoria deve essere lo stimolo per continuare a costruire attorno alle eccellenze che in questi anni sono state la palestra in cui ravvivare il movimento sportivo reggino. Mi riferisco ai grandi impianti sportivi, al PalaCalafiore, al Centro Sportivo Pianeta Viola, due fiori all’occhiello della città che in questi anni sono stati rivitalizzati. Una squadra forte in Serie B Nazionale farà da traino per l’intero movimento cestistico calabrese, incentivando lo sport di base e allontanando i nostri ragazzi dai rischi della marginalità sociale. Alla società, alla dirigenza e a tutto lo staff vanno i miei complimenti per aver saputo costruire una struttura solida, capace di farsi trovare pronta per questa grande ennesima sfida“.

La Viola in Serie B Nazionale! Latella: “Un traguardo strameritato e una grande vittoria per lo sport reggino”

“Una gioia immensa ed una sincera emozione per la notizia ufficiale del ripescaggio della Pallacanestro Viola nel campionato di Serie B Nazionale. È un traguardo strameritato, che restituisce finalmente alla nostra amata squadra, ai tifosi e a tutta Reggio Calabria il palcoscenico che spetta di diritto alla storia di questo club“. Così in una nota Giovanni Latella, già consigliere comunale delegato allo sport della Città di Reggio Calabria, esulta per il ritorno dei neroarancio in Serie B Nazionale.

“La maglia neroarancio non è semplicemente una divisa da gioco, ma rappresenta l’orgoglio, il cuore pulsante e l’identità sportiva della nostra comunità – prosegue Latella. Dopo stagioni fatte di sacrifici e di tanta passione, questo ripescaggio rappresenta a tutti gli effetti una vittoria dell’intera Reggio sportiva, che non ha mai smesso di sostenere il ‘Mito’ anche nei momenti più complessi“.

L’ex delegato allo sport rivolge poi un plauso alla proprietà, alla dirigenza e alla squadra: “Voglio rivolgere i miei più sentiti e sinceri complimenti alla società, al presidente, a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e ai giocatori, in particolare a Simone Foti di MyEnergy, al Presidente Carmelo Laganà e al Direttore Generale Fortunato Vita. Questo risultato premia un lavoro fatto di serietà, dedizione e programmazione. La società ha dimostrato con i fatti e con l’impegno di credere fermamente nel progetto di rilancio del basket reggino, facendosi trovare pronta e preparata per accogliere questa grande opportunità“.

“Nel mio percorso politico e nel mio ruolo di delegato allo sport – conclude Latella – ho sempre vissuto da vicino quanto la Viola sia fondamentale per il tessuto sociale cittadino e per i nostri giovani. Oggi festeggiamo insieme a tutta la tifoseria, ma da domani dovremo essere tutti pronti a stringerci attorno alla squadra. Il prossimo obiettivo è quello di far tornare a tremare i gradoni del PalaCalafiore, riempiendolo di calore e tifo, per spingere i nostri ragazzi verso nuove e prestigiose vittorie in Serie B Nazionale. Bentornata Viola!”.