Basket: Viola in serie B Nazionale. Il pensiero della società neroarancio

“La Pallacanestro Viola esprime la più profonda soddisfazione per la ratifica ufficiale dell’ammissione al prossimo campionato di Serie B Nazionale, seguita al positivo accoglimento della domanda da parte della società neroarancio.

Il ritorno nella terza serie nazionale, rappresenta il coronamento del grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo da parte della società, dello staff e di tutti i partner che hanno creduto fermamente nel progetto. Questo traguardo comune restituisce alla città di Reggio Calabria e alla sua storica tradizione cestistica il palcoscenico che merita.

“Accogliamo questa notizia con immenso orgoglio e con un forte senso di responsabilità” – dichiara la proprietà neroarancio insieme ad ogni componente societaria – essere ammessi alla Serie B Nazionale premia la solidità della nostra struttura societaria, la serietà della nostra programmazione e la bontà del percorso tecnico affrontato nell’ultima stagione e che ci ha consentito di arrivare fin qui.

Si tratta di un punto di partenza, non di arrivo: affronteremo questo campionato con l’obiettivo di consolidarci e di competere al massimo delle nostre possibilità”.

La società desidera ringraziare sentitamente tutti i propri addetti ai lavori per l’impegno costante e appassionato, le istituzioni locali, la proprietà, gli sponsor e i partner per il costante fondamentale supporto, indispensabile per gettare le basi economiche e organizzative necessarie a sostenere una categoria così prestigiosa e impegnativa.

Un ringraziamento speciale va alla nostra straordinaria tifoseria, il vero sesto uomo in campo, che non ha mai smesso di far sentire il proprio calore. La presenza compatta della città in occasione delle finali playoff al PalaCalafiore è stato un momento di unità e attaccamento che non dimenticheremo mai.

Ai nostri tifosi dedichiamo il salto di categoria, con la promessa di lottare su ogni pallone dentro e fuori dal campo per onorare questi colori e questa maglia.

Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli relativi alla composizione dello staff tecnico, ai movimenti di mercato e alla campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027.

Forza Viola, Forza Reggio. Grazie a tutti.