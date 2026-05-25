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Elezioni a Roccaforte del Greco, Ercole Nucera è il nuovo sindaco con l’80%

Ercole Nucera vince le elezioni comunali a Roccaforte del Greco con l'80,77% dei voti. Battuto lo sfidante Paolo Antonio Ferrara fermo al 19,23%

25 Maggio 2026 - 16:33 | di Redazione

Roccaforte del Greco

Si sono chiuse le urne a Roccaforte del Greco, piccolo ma strategico comune dell’area grecanica nel reggino. Lo scrutinio ha sancito una vittoria netta e inequivocabile, delineando il nuovo corso amministrativo del borgo aspromontano.

Ercole Nucera stacca l’avversario e conquista lo scranno più alto

Ercole Nucera è il nuovo sindaco di Roccaforte del Greco. Alla guida della lista civica “Accendiamo il Cambiamento”, Nucera ha ottenuto un consenso plebiscitario, raccogliendo l’80,77% delle preferenze, pari a 147 voti totali.

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Nulla da fare per lo sfidante Paolo Antonio Ferrara, che si è fermato al 19,23% dei consensi, racimolando 35 voti con la sua lista “Liberi di Ricominciare”.

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