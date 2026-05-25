Elezioni Reggio, Giannetta (FI): ‘Verso una stravittoria’

“È un dato importantissimo, le proiezioni ci lasciano ovviamente ben sperare verso una stravittoria, lo merita Ciccio Cannizzaro , lo merita Forza Italia perché ha lavorato bene, ma tutto il centrodestra. Lo meritano i cittadini di Reggio Calabria, che hanno scommesso su un candidato forte, autorevole. Lo dicevamo sempre dall’inizio, noi siamo stati convintamente accanto a lui per la conquista di una città, quella di Reggio Calabria, che merita un futuro migliore”.

Queste le parole di Domenico Giannetta, presidente del Gruppo consiliare ‘Forza Italia ‘al consiglio regionale della Calabria dopo i primi exit-poll sulle amministrative di Reggio Calabria.

“Si aprirà una nuova stagione per Reggio Calabria, anche nell’ambito della città metropolitana, perché come tutti noi sappiamo il sindaco di Reggio diviene in automatico il sindaco della città metropolitana. E come Cannizzaro stesso ha detto, sarà una città non soltanto “reggiocentrica”, ma si guarderà con grande attenzione a tutto l’Interland, quindi ad altri 96 comuni oltre Reggio Calabria. Quindi avremo modo di vivere sicuramente una bella stagione , anche in virtù del fatto che dalla Regione potremo trasferire queste deleghe. Si potrà agire – conclude Giannetta – in maniera concreta, operativa e forte, per dare uno sviluppo concreto a Reggio Calabria, a tutta la città metropolitana di Reggio Calabria”.

“Sicuramente non abbiamo potuto contribuire con i candidati della lista “Ogni giorno Reggio Calabria” ma la forza e la potenza elettorale non è cambiata, perché comunque tutti noi abbiamo lavorato per sostenere altri candidati e sostenere il centro-destra e quindi Ciccio Cannizzaro. Non c’erano i nomi, ma è come se ci fossero stati, perché abbiamo lavorato costantemente e quotidianamente per contribuire a questo straordinario risultato”.