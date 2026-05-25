Elezioni comunali San Roberto, sfida Vizzari contro Vizzari: Roberto è il nuovo sindaco
Roberto Vizzari torna ad indossare la fascia tricolore
25 Maggio 2026 - 17:40 | di Redazione
A San Roberto è ufficiale: Giuseppe Roberto Vizzari è il nuovo sindaco del Comune aspromontano.
Con lo scrutinio completato in tutte le 6 sezioni su 6, il candidato della lista “Siamo San Roberto” ha ottenuto 618 voti, pari al 60,65%. Si ferma invece a 401 voti, pari al 39,35%, lo sfidante Angelo Vizzari, candidato della lista “Ideali”.
Si chiude così una sfida tutta interna alla famiglia politica e anagrafica del paese, una sorta di Vizzari contro Vizzari, che alla fine premia Roberto. Per lui si tratta di un ritorno alla guida del Comune: Giuseppe Roberto Vizzari era già stato sindaco in passato di San Roberto.
Il margine finale è netto: 217 voti di vantaggio sullo sfidante. Un risultato che consegna senza particolari incertezze il Comune nelle mani dell’ex primo cittadino.
Per quanto riguarda le liste, “Siamo San Roberto” conquista 7 seggi, mentre “Ideali” si ferma a 2 seggi.
I dati complessivi fotografano una partecipazione del 58,40%: su 1.774 elettori, i votanti sono stati 1.036. Le schede nulle sono 12, le schede bianche 5, mentre non si registrano schede contestate.
A San Roberto, dunque, l’esito è ormai definito: la corsa a due tra Giuseppe Roberto Vizzari e Angelo Vizzari si chiude con l’affermazione del primo, che torna così a indossare la fascia tricolore.
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