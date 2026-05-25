Elezioni a Fiumara, Giuseppe Iannì è il nuovo sindaco per soli sette voti
Lo scrutinio ha decretato un finale sul filo del rasoio per l'elezione del sindaco, risolto per una manciata di preferenze
25 Maggio 2026 - 17:49 | di Redazione
Si sono chiuse le urne a Fiumara, dove lo scrutinio ha decretato un finale sul filo del rasoio per l’elezione del sindaco, risolto per una manciata di preferenze.
Giuseppe Iannì vince il testa a testa per sette voti
Giuseppe Iannì è il nuovo primo cittadino di Fiumara. Alla guida della lista “Amiamo Fiumara”, Iannì ha ottenuto il 50,72% dei consensi, pari a 246 voti totali.
Lo sfidante Domenico Antonio Maria Abrami, alla guida della lista “Rinascita Fiumara”, si è fermato al 49,28% delle preferenze, raccogliendo 239 voti. Lo scarto finale tra i due candidati è stato di appena 7 preferenze.
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