Elezioni a Brancaleone, Silvestro Garoffolo eletto primo cittadino
Garoffolo confermato con il 62,11% dei voti. Sconfitto Giovanni Mesiani fermo a 737 preferenze
25 Maggio 2026 - 18:14 | di Redazione
Si sono chiuse le urne a Brancaleone, dove lo scrutinio ha decretato in modo netto il nuovo assetto amministrativo del comune.
Silvestro Garoffolo conquista la guida del municipio
Silvestro Garoffolo è il nuovo sindaco di Brancaleone. Alla guida della lista “Brancaleone Bene Comune”, Garoffolo ha ottenuto una netta vittoria conquistando il 62,11% delle preferenze, pari a 1.208 voti complessivi. Il verdetto delle urne consegna al neo-sindaco una solida maggioranza consiliare per avviare la nuova stagione amministrativa.
I dati dello sfidante e le preferenze
Niente da fare per lo sfidante Giovanni Mesiani, che guidava la lista concorrente “Brancaleone Rinasce”. Mesiani si è fermato al 37,89% dei consensi, raccogliendo un bottino complessivo di 737 voti.
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