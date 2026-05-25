Elezioni a Bruzzano Zeffirio, Giuseppe Cuzzola confermato sindaco
Alla guida della lista "Unione Democratica", Cuzzola ha ottenuto un'affermazione netta conquistando il 68,64% delle preferenze
25 Maggio 2026 - 17:29 | di Redazione
Si sono chiuse le urne a Bruzzano Zeffirio, dove lo scrutinio ha delineato in modo netto la composizione del nuovo consiglio comunale e decretato il nuovo sindaco.
Giuseppe Antonio Cuzzola conquista la guida del Comune
Giuseppe Antonio Cuzzola è il primo cittadino di Bruzzano Zeffirio, confermato alla carica di sindaco. Alla guida della lista “Unione Democratica”, Cuzzola ha ottenuto un’affermazione netta conquistando il 68,64% delle preferenze, pari a 418 voti complessivi.
I dati degli sfidanti e i voti alle liste
Niente da fare per gli altri due candidati che si contendevano la guida della cittadina:
- Massimo Orlando, sostenuto dalla lista “Tutti Uniti per Bruzzano”, si è attestato come secondo schieramento raccogliendo il 31,20% dei consensi (190 voti).
- Vincenzo Maria Romeo, a capo della lista “Natura Lavoro Progresso”, ha chiuso la tornata elettorale raccogliendo lo 0,16% delle preferenze (1 solo voto).
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