Elezioni a Bruzzano Zeffirio, Giuseppe Cuzzola confermato sindaco

Alla guida della lista "Unione Democratica", Cuzzola ha ottenuto un'affermazione netta conquistando il 68,64% delle preferenze

Si sono chiuse le urne a Bruzzano Zeffirio, dove lo scrutinio ha delineato in modo netto la composizione del nuovo consiglio comunale e decretato il nuovo sindaco.

Giuseppe Antonio Cuzzola conquista la guida del Comune

Giuseppe Antonio Cuzzola è il primo cittadino di Bruzzano Zeffirio, confermato alla carica di sindaco. Alla guida della lista “Unione Democratica”, Cuzzola ha ottenuto un’affermazione netta conquistando il 68,64% delle preferenze, pari a 418 voti complessivi.

I dati degli sfidanti e i voti alle liste

Niente da fare per gli altri due candidati che si contendevano la guida della cittadina: