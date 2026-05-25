Elezioni, l’analisi del voto del sindaco Repaci: ‘Reggio città stanca, con voglia di rinascita’

Il sindaco di Campo Calabro ospite della maratona elettorale di CityNow e RTV: “Cannizzaro sfiora il 70%, Battaglia si è battuto benissimo”

Il voto di Reggio Calabria racconta una città “stanca”, ma ancora capace di rialzarsi. È questa la lettura di Sandro Repaci, sindaco di Campo Calabro, intervenuto durante la maratona elettorale di CityNow e RTV, in diretta dal salone de L’A Gourmet l’Accademia.

Repaci ha commentato il quadro emerso dalle proiezioni, che vedono Francesco Cannizzaro nettamente avanti nella corsa a sindaco, vicino alla soglia del 70%.

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Repaci: “Cannizzaro sfiora il 70%”

Nel corso della diretta, il sindaco di Campo Calabro ha riconosciuto il dato politico che sta emergendo dalle rilevazioni, soffermandosi anche sul percorso di Mimmo Battaglia, candidato del centrosinistra.

“Oggi Francesco Cannizzaro sfiora il 70%. Mimmo Battaglia, mio amico d’infanzia, oltre che mio compagno di partito nella Democrazia Cristiana, della quale è stato vice segretario nazionale mentre io ero segretario provinciale, si è battuto benissimo”.

Parole nette, che tengono insieme il dato elettorale e il rapporto personale con Battaglia, definito da Repaci un amico e un compagno di un percorso politico passato.

“Reggio è una città stanca”

La riflessione di Repaci, però, è andata oltre i numeri. Il sindaco ha provato a leggere il voto come espressione di un sentimento più profondo della città.

“Questa è una città che, oltre le percentuali, racconta quella che è: una città stanca. Ha bisogno di raccogliere dentro se stessa tutte le energie”.

Secondo Repaci, Reggio Calabria arriva a questo passaggio elettorale con il bisogno di ritrovare fiducia, coesione e capacità di reazione.

“Una città con resilienza e voglia di rinascita”

Nel suo intervento, Repaci ha sottolineato anche la capacità di Reggio di guardare avanti, nonostante le difficoltà.

“È una città che ha una capacità di resilienza e di rinascita, che viene affidata legittimamente e giustamente a chi ha prevalso a queste elezioni”.

Un passaggio che, pur nella prudenza legata all’attesa dei dati definitivi, guarda già alla fase successiva: quella del governo della città.

Le proiezioni indicano una tendenza chiara. Ora sarà lo scrutinio ufficiale a confermare il risultato e a definire il quadro finale delle elezioni comunali di Reggio Calabria.