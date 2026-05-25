Elezioni Reggio, Opinio Rai: Cannizzaro vola nella seconda proiezione
Copertura del campione all’11%. Aumenta il dato del candidato del centrodestra. Si attendono i dati dello scrutinio
25 Maggio 2026 - 16:57 | di Redazione
Nuova proiezione di Opinio Italia per Rai sulle elezioni comunali di Reggio Calabria.
Il secondo dato, aggiornato alle 16:42, conferma il netto vantaggio di Francesco Cannizzaro nella corsa a sindaco. Il candidato del centrodestra viene indicato al 69,9%, con una copertura del campione pari all’11%.
Un dato ancora parziale, ma politicamente molto significativo. La rilevazione resta soggetta a errore statistico e dovrà essere confermata dallo spoglio ufficiale delle schede.
Cannizzaro sfiora il 70%
Dopo gli exit poll e la prima proiezione, il quadro resta stabile e rafforza il vantaggio di Cannizzaro.
Il candidato del centrodestra passa dal 68,8% della prima proiezione al 69,9% della seconda. Un risultato che, se confermato dai dati ufficiali, porterebbe alla vittoria al primo turno e al cambio di guida politica a Palazzo San Giorgio.
Battaglia al 21,9%, pari Lamberti Castronuovo e Pazzano
Secondo la seconda proiezione Rai, Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, si attesta al 21,9%.
Alle sue spalle risultano appaiati Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano, entrambi al 4,1%.
La distanza tra il primo e gli altri candidati resta quindi molto ampia, almeno secondo le prime rilevazioni demoscopiche diffuse nel pomeriggio.
Attesa per lo scrutinio ufficiale
A Reggio Calabria l’attenzione resta ora puntata sui dati reali provenienti dalle sezioni.
Le proiezioni indicano una tendenza chiara, ma non sostituiscono il risultato ufficiale. Nelle prossime ore lo scrutinio dirà se il vantaggio di Cannizzaro sarà confermato anche dalle urne e con quali percentuali definitive.
Subito dopo, il focus si sposterà sul voto alle liste, sulle preferenze e sulla composizione del nuovo Consiglio comunale.
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