Elezioni Reggio, arrivano le prime proiezioni: Cannizzaro sempre avanti

Arrivano le prime proiezioni di Opinio Rai sulle elezioni comunali di Reggio Calabria.

Dopo gli exit poll diffusi alla chiusura delle urne, il primo dato sulle proiezioni conferma il largo vantaggio di Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, indicato al 68,8%.

Il dato, aggiornato alle 15:49, fa riferimento a una copertura del campione pari al 6%. Si tratta quindi di una rilevazione ancora parziale, da leggere con prudenza in attesa dell’avanzamento dello scrutinio e dei dati ufficiali.

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Cannizzaro avanti, Battaglia al 21,7%

Secondo la proiezione Opinio Rai, Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, si attesta al 21,7%.

Più staccato Eduardo Lamberti Castronuovo, indicato al 5,0%.

Pur non essendoci una proiezione sul candidato Saverio Pazzano, da una stima è possibile attestarlo al 4,5%.

Il quadro che emerge dalle prime proiezioni appare in linea con gli exit poll diffusi alle ore 15, che avevano già indicato Cannizzaro in netto vantaggio nella corsa a Palazzo San Giorgio.

Attesa per i dati ufficiali

La prudenza resta d’obbligo. Le proiezioni non sono risultati definitivi e la copertura del campione è ancora bassa.

A Reggio Calabria lo spoglio è appena iniziato e nelle prossime ore arriveranno i primi dati ufficiali dalle sezioni. Saranno questi a confermare o correggere il quadro emerso dalle rilevazioni Rai.

L’attenzione resta ora puntata sull’evoluzione dello scrutinio, sulle percentuali definitive dei candidati sindaco e, subito dopo, sul risultato delle liste e sulla composizione del nuovo Consiglio comunale.