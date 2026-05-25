Elezioni Reggio, l’affluenza definitiva alle urne: lievissimo calo rispetto al 2020
Il dato definitivo, conferma il trend già emerso ieri sera. La partecipazione resta in linea con le comunali del 2020, ma registra un lievissimo calo
25 Maggio 2026 - 15:40 | di Redazione
Si chiude con un’affluenza definitiva del 65.1% il voto per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Reggio Calabria.
Alla chiusura dei seggi, fissata alle ore 15, su 142.487 elettori si sono recati alle urne 92.763 votanti. Il dato conferma il trend già emerso nella serata di ieri, con una partecipazione sostanzialmente in linea con quella delle comunali del 2020, ma in lieve calo.
Sei anni fa, infatti, l’affluenza definitiva si era attestata al 66,86%.
Già nella rilevazione delle ore 23 di domenica, Reggio Calabria aveva fatto segnare il 48,36%, contro il 49,47% della precedente consultazione.
La chiusura delle urne apre adesso la fase più attesa: lo scrutinio. Da questo momento inizierà il conteggio delle schede, con l’attenzione puntata sul risultato dei candidati a sindaco, sulle liste e sulla possibile definizione del quadro politico cittadino.
Reggio Calabria attende ora di conoscere l’esito delle urne e il nuovo assetto amministrativo della città.
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