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Elezioni, l’affluenza definitiva nei comuni del reggino. Ecco dove si è votato di più e di meno

Santo Stefano si conferma il Comune in cui si è votato di più. A Fiumara il dato più basso

25 Maggio 2026 - 16:02 | di Redazione

elezioni comunali reggio calabria ()

Si chiude con un’affluenza definitiva del 62,36% la tornata elettorale nei Comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati al voto per le amministrative del 24 e 25 maggio.

Secondo i dati di Eligendo, la rilevazione è completa: 302 sezioni su 302. Il dato complessivo del Reggino è leggermente più basso rispetto alla precedente consultazione, quando l’affluenza finale si era attestata al 63,20%.

La differenza è di 0,84 punti percentuali in meno.

Nel corso delle due giornate di voto, l’affluenza era stata del 12,52% alle ore 12, del 35,37% alle ore 19 e del 47,07% alle ore 23 di domenica. Alla chiusura definitiva dei seggi, alle ore 15 di lunedì, il dato è salito al 62,36%.

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A Reggio Calabria città, l’affluenza definitiva è stata del 65,10%, in calo rispetto al 66,86% della precedente tornata. Il dato conferma il trend già emerso domenica sera: partecipazione sostanzialmente in linea con il 2020, ma con una flessione contenuta.

Tra i Comuni del Reggino, la partecipazione più alta si registra a Santo Stefano in Aspromonte, dove ha votato il 73,93% degli aventi diritto. Seguono Platì con il 67,68%, Reggio Calabria con il 65,10%, Condofuri con il 62,00% e Palmi con il 61,89%.

Sul fronte opposto, il dato più basso arriva da Fiumara, dove l’affluenza si è fermata al 36,74%. Seguono Melicuccà con il 40,18%, Bruzzano Zeffirio con il 42,03%, Casignana con il 47,62% e Cinquefrondi con il 48,77%.

Il quadro complessivo restituisce quindi una partecipazione differenziata tra i vari territori. Alcuni Comuni hanno superato nettamente il dato medio provinciale, mentre altri sono rimasti sotto la soglia del 50%.

Con la chiusura delle urne si apre ora la fase dello scrutinio. L’attenzione si sposta sui risultati dei singoli Comuni, sulle sfide per la carica di sindaco e sulla composizione dei nuovi consigli comunali.

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