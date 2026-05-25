Elezioni comunali Melicuccà, Oliveri eletto sindaco: vince per 4 voti

Una competizione tiratissima, decisa da pochissime preferenze e rimasta in equilibrio fino alla fine dello spoglio

A Melicuccà la sfida elettorale si chiude sul filo del rasoio. Emanuele Antonio Oliveri è il nuovo sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria, per 4 voti.

Lo scrutinio è ufficialmente concluso: 2 sezioni scrutinate su 2. Il candidato della lista “Radici e Orizzonti” ha ottenuto 271 voti, pari al 50,37%. Battuto di appena 4 voti lo sfidante Vincenzo Oliverio, candidato con la lista “Insieme per il Futuro”, che si ferma a 267 voti, pari al 49,63%.

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Una competizione tiratissima, decisa da pochissime preferenze e rimasta in equilibrio fino alla fine dello spoglio. Alla fine, la spunta Oliveri, che guiderà Melicuccà nella nuova consiliatura.

Nel Comune gli elettori erano 1.364. I votanti sono stati 548, con un’affluenza del 40,18%. Le schede nulle sono state 7, le bianche 3, nessuna scheda contestata.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale, la lista “Radici e Orizzonti” ottiene 7 seggi, mentre “Insieme per il Futuro” ne conquista 2. A questi si aggiunge il seggio del candidato sindaco sconfitto.