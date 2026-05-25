Maltempo e tombini intasati, la denuncia di Polistena Futura: ‘Amministrazione immobile’

Ancora una volta bastano pochi minuti di pioggia per trasformare strade, marciapiedi e quartieri in aree impraticabili, con allagamenti, disagi alla circolazione e rischi concreti per cittadini, automobilisti e attività commerciali.

La causa è sotto gli occhi di tutti: tombini e caditoie ostruiti, privi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonostante le continue segnalazioni avanzate negli ultimi anni.

La denuncia dell’opposizione: «Manca la programmazione»

Come Gruppo Consiliare di Opposizione denunciamo una situazione non più tollerabile. Da quasi cinque anni chiediamo interventi concreti, programmati e risolutivi sulla rete di smaltimento delle acque piovane, presentando segnalazioni, interrogazioni e richieste formali. Tuttavia, l’amministrazione comunale continua a ignorare un problema reale che colpisce quotidianamente i cittadini.

È inaccettabile che nel 2026 ogni perturbazione atmosferica, anche di lieve entità, provochi puntualmente allagamenti, disservizi e situazioni di pericolo. Questo dimostra una totale mancanza di programmazione e di attenzione verso la manutenzione del territorio.

Il Sindaco e la sua amministrazione sembrano più interessati alla propaganda che alla gestione concreta delle criticità cittadine. I problemi reali dei cittadini vengono sistematicamente sottovalutati, mentre interi quartieri continuano a fare i conti con strade allagate e disagi evitabili con una corretta manutenzione preventiva.

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Non si può continuare a intervenire soltanto in emergenza, dopo ogni pioggia intensa. Serve immediatamente un piano straordinario di pulizia e manutenzione di tombini e caditoie su tutto il territorio comunale, accompagnato da controlli periodici e da una programmazione seria degli

interventi.

“Polistena Futura” continuerà a dare voce ai cittadini e a pretendere risposte concrete, perché sicurezza, decoro urbano e prevenzione non possono essere considerati temi secondari.