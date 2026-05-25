Reggio, scontro tra auto e ciclomotore: ragazza al GOM in prognosi riservata

Grave incidente stradale intorno alle 13.20 in via Vecchia Pentimele, a Reggio Calabria.

Per cause ancora in corso di accertamento, un autoveicolo e un ciclomotore sono rimasti coinvolti in uno scontro. Tre le persone soccorse e trasportate al Grande Ospedale Metropolitano: le due che viaggiavano sul ciclomotore e il conducente dell’auto.

A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di una ragazza di 18 anni, passeggera del ciclomotore. La giovane si trova attualmente in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e il personale del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale, che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Informato anche il magistrato, che, vista la prognosi riservata della 18enne, ha disposto in via probatoria il sequestro dei due veicoli coinvolti.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, il ciclomotore potrebbe essere risultato privo di copertura assicurativa. Anche questo aspetto è ora al vaglio degli inquirenti.