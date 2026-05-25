Elezioni Reggio, Galati: ‘Vittoria di Cannizzaro ottima notizia per il centrodestra’

Cosi l’on Pino Galati, presidente vicario di Noi Moderati e coordinatore in Calabria commentando il risultato elettorale di Reggio Calabria.

“In qualità di presidente vicario di Noi Moderati e di coordinatore del partito in Calabria non posso che essere più che soddisfatto per l’esito di queste elezioni amministrative che premiano il valore e l’esperienza dei candidati e il grande sforzo politico-elettorale nel territorio, con un apporto decisivo di Noi Moderati all’insegna deIla cornice del Ppe”.

“Noi Moderati – per la prima volta con il proprio simbolo in questa competizione – dà un’ottima prova. Un modello, quello di queste elezioni in Calabria, che può e deve rappresentare un esempio per la coalizione di centrodestra che guida il Paese e la Regione e che – conclude Galati – laddove individua e sostiene candidature autorevoli e propone programmi validi e concreti, non ha rivali’.