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Gioia Tauro, Minasi (Lega): ‘In Commissione Antimafia per blindare il porto dal narcotraffico’

"La ‘ndrangheta non fermerà lo sviluppo della Calabria" la nota della senatrice della Lega

02 Agosto 2026 - 16:06 | Comunicato Stampa

tilde minasi

“La lotta al narcotraffico e il contrasto alla penetrazione criminale nei nostri hub strategici rappresentano una priorità assoluta per il Paese e per la Calabria. La presenza della Commissione parlamentare Antimafia al porto di Gioia Tauro va esattamente in questa direzione: accendere i riflettori sulle criticità, ascoltare chi opera sul campo e sbarrare definitivamente la strada alla ‘ndrangheta”.

Lo afferma in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, a margine dei lavori e dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione Antimafia presso lo scalo portuale reggino.

Le audizioni della Commissione Antimafia

“Nel corso della missione – spiega la parlamentare leghista – abbiamo svolto un’articolata serie di audizioni con i vertici locali delle Forze dell’Ordine, con la Capitaneria di Porto, con l’Autorità di Sistema Portuale e con i vertici delle Dogane. È stato un confronto approfondito e serrato per analizzare nel dettaglio le dinamiche legate al traffico internazionale di stupefacenti e valutare le contromisure da mettere in campo. Gioia Tauro – continua Minasi – è un’infrastruttura di livello internazionale fondamentale per l’economia calabrese e nazionale. Non possiamo e non vogliamo permettere che un polmone di sviluppo così importante continui a essere accostato alle rotte dei clan o utilizzato come porta d’ingresso per la droga in Europa. Le donne e gli uomini in divisa, insieme all’Autorità portuale e all’Agenzia delle Dogane, svolgono ogni giorno un lavoro encomiabile e instancabile a tutela della legalità”.

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La richiesta di uomini, mezzi e strumenti normativi

“L’impegno delle istituzioni e del Governo – conclude la senatrice reggina – deve tradursi in un supporto costante e concreto: servono uomini, mezzi e strumenti normativi sempre più efficaci per blindare lo scalo. Difendere il porto di Gioia Tauro significa difendere il lavoro pulito, l’economia legale e il futuro del nostro territorio”.

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