Gioia Tauro, Minasi (Lega): ‘In Commissione Antimafia per blindare il porto dal narcotraffico’

Lo afferma in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, a margine dei lavori e dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione Antimafia presso lo scalo portuale reggino.

“Nel corso della missione – spiega la parlamentare leghista – abbiamo svolto un’articolata serie di audizioni con i vertici locali delle Forze dell’Ordine, con la Capitaneria di Porto, con l’Autorità di Sistema Portuale e con i vertici delle Dogane. È stato un confronto approfondito e serrato per analizzare nel dettaglio le dinamiche legate al traffico internazionale di stupefacenti e valutare le contromisure da mettere in campo. Gioia Tauro – continua Minasi – è un’infrastruttura di livello internazionale fondamentale per l’economia calabrese e nazionale. Non possiamo e non vogliamo permettere che un polmone di sviluppo così importante continui a essere accostato alle rotte dei clan o utilizzato come porta d’ingresso per la droga in Europa. Le donne e gli uomini in divisa, insieme all’Autorità portuale e all’Agenzia delle Dogane, svolgono ogni giorno un lavoro encomiabile e instancabile a tutela della legalità”.