Elezioni Reggio: arrivano i primi Exit Poll, Cannizzaro avanti
Il candidato del cdx, secondo Opinio Rai, sarebbe nettamente avanti. Mancanti i dati su Pazzano
25 Maggio 2026 - 15:12 | di Redazione
A Reggio Calabria arrivano i primi exit poll dopo la chiusura delle urne per le elezioni comunali 2026.
Secondo la rilevazione del Consorzio Opinio Italia per Rai, diffusa alle ore 15 con una copertura del campione all’84%, il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro sarebbe nettamente avanti con una forbice compresa tra il 64% e il 68%.
Il dato, se confermato dallo scrutinio, indicherebbe una vittoria già al primo turno.
Alle sue spalle si colloca Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, indicato tra il 21% e il 25%. Più distante Eduardo Lamberti Castronuovo, con una stima compresa tra il 5% e il 7%. Mancano, però, i dati su Pazzano.
Si tratta, va precisato, di exit poll e non di risultati definitivi. La stessa rilevazione è soggetta a errore statistico. Il quadro reale arriverà solo con lo spoglio delle schede, iniziato subito dopo la chiusura dei seggi.
Il dato politico, però, è già forte. La rilevazione Rai consegna l’immagine di una competizione che, almeno nelle prime stime, vede Cannizzaro in largo vantaggio sugli avversari.
A Reggio Calabria l’attenzione resta ora puntata sulle sezioni e sui primi dati ufficiali, attesi nelle prossime ore. Saranno questi a confermare o correggere il quadro emerso dagli exit poll.
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