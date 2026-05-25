Elezioni a Giffone, Angelo Valenzisi è il nuovo sindaco con oltre il 62%
Aristodemo Alvaro, con lo schieramento "Con Giffone Insieme per Costruire", si è fermato al 37,43% dei consensi
25 Maggio 2026 - 18:28 | di Redazione
Si sono chiuse le urne a Giffone, dove lo scrutinio ha decretato la vittoria netta di Angelo Valenzisi.
Angelo Valenzisi eletto sindaco con il 62,57%
Angelo Valenzisi è il nuovo primo cittadino di Giffone. Alla guida della lista “Rinascita di Giffone”, ha ottenuto il 62,57% delle preferenze, pari a 627 voti totali.
Lo sfidante Aristodemo Alvaro, con lo schieramento “Con Giffone Insieme per Costruire”, si è fermato al 37,43% dei consensi, raccogliendo 375 voti.
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