Elezioni Reggio, l’analisi del voto di Panetta (Pd): ‘Ripartire con umiltà’

"Invito anche ad andare a rileggere il voto di cinque anni fa, perché il csx è andato al ballottaggio ma ha avuto il 36-37%: già quello era stato un campanello d'allarme" le parole del segretario provinciale

Le operazioni di spoglio per le elezioni comunali di Reggio Calabria procedono a rilento, ma i primi dati consolidati e le proiezioni degli exit-poll delineano già un quadro politico definito.

Nel centrosinistra l’aria è di profonda riflessione: il Segretario Provinciale del Partito Democratico, Giuseppe “Peppe” Panetta, è intervenuto per commentare l’andamento del voto, riconoscendo con realismo e onestà politica l’affermazione degli avversari e tracciando i punti chiave da cui il partito dovrà ripartire per ricostruire l’opposizione in città.

“Mi pare adesso, al di là delle percentuali di punti in più o punti in meno che poi aspetteremo dall’esito ufficiale – sta andando molto a rilento lo spoglio delle schede – però mi pare che i primi dati che vengono fuori non lasciano ombre di dubbio su una netta vittoria dell’onorevole Cannizzaro. Rivolgo gli auguri di buon lavoro e i complimenti per questa vittoria. Poi il voto ovviamente va valutato in maniera dettagliata per vari motivi: il voto delle singole liste, il voto disgiunto, i voti all’interno della coalizione. Quello è un aspetto che nelle prossime ore richiede una valutazione attenta e approfondita. Al momento mi pare che sia inequivocabile questo dato che emerge con grande nettezza”.

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“Credo – prosegue Panetta – che gli elementi fondamentalmente siano tre. Il primo: veniamo da una sconfitta alle elezioni regionali, è successo pochi mesi fa, grossomodo siamo sulla stessa percentuale di punti. Secondo: Reggio storicamente, è stata caratterizzata sempre da un elettorato di centrodestra. L’altro elemento non secondario, che io non voglio eludere e che va valutato con grande attenzione, è un ragionamento collettivo che il partito e gli organismi dovranno compiere con grande serietà e serenità, e che riguarda la posta in gioco. Si votava sul Comune, si votava su un’amministrazione uscente; la gente – e dobbiamo prendere atto ed essere rispettosi del voto degli elettori reggini – ha deciso di porre fine all’esperienza del centrosinistra. Ovviamente gli errori sono stati commessi in vari momenti”.

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