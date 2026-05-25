Platì, Giovanni Sarica supera il quorum: è il nuovo sindaco

A Platì la partita elettorale si è chiusa già alla prima giornata di voto. Giovanni Sarica, unico candidato alla carica di sindaco, ha superato la soglia del quorum e si avvia verso la proclamazione ufficiale alla guida del Comune aspromontano.

Il dato decisivo è arrivato con la rilevazione dell’affluenza delle ore 23 di domenica 24 maggio 2026: alle urne si è recato il 56,99% degli aventi diritto. Una percentuale ben oltre il 40% richiesto nei Comuni in cui è presente una sola lista, condizione necessaria per rendere valida la consultazione.

La conferma formale arriverà solo dopo la chiusura definitiva dei seggi, prevista per lunedì 25 maggio alle 15, e al termine delle operazioni di scrutinio. Ma il risultato è già chiaro: Platì ha risposto in modo netto alla chiamata elettorale, consegnando a Sarica un consenso che va oltre il semplice superamento tecnico del quorum.

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Alle ultime comunali, infatti, nonostante la presenza di due liste, l’affluenza si era fermata al 23,85%. Questa volta, invece, la partecipazione ha registrato un salto evidente, blindando il percorso della lista civica “Platì – Insieme verso il futuro”.

Sarica non arriva da estraneo alla guida del Comune. Fino a pochi giorni fa ha ricoperto il ruolo di sindaco facente funzioni. Era entrato in consiglio comunale nel 2019 nella lista guidata dall’allora sindaco Rosario Sergi e, negli ultimi anni, ha accompagnato l’ente in una fase amministrativa delicata.

La sua corsa solitaria è nata dopo una serie di passaggi burocratici che hanno cambiato il quadro iniziale. Due liste, infatti, erano state presentate in un primo momento, ma sono poi state escluse. Quella dell’ex sindaco Rosario Sergi è stata ricusata per condizioni di ineleggibilità legate allo stesso candidato alla carica di primo cittadino. La lista guidata da Francesco Polifroni, invece, è stata esclusa per irregolarità formali nella documentazione depositata al momento della presentazione.

Rimasto unico candidato, Sarica ha puntato tutto sulla partecipazione. E la comunità ha risposto. Con il quorum superato già nella prima giornata, Platì apre una nuova fase amministrativa nel segno della continuità, ma anche di una rinnovata legittimazione popolare.