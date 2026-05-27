Reggio, il Liceo Campanella-Preti-Frangipane trionfa al XV concorso ‘Scatti di Valore’ – FOTO

Un prestigioso riconoscimento ha premiato l’impegno artistico e la sensibilità sociale degli studenti del Liceo Statale “Campanella-Preti-Frangipane” di Reggio Calabria. L’Istituto si è aggiudicato la vittoria nell’ambito della XV edizione del Concorso Fotografico “Scatti di Valore – Sguardi sui valori del volontariato”, promosso e organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV) dei Due Mari – ETS.

A decretare questo importante successo è stata l’opera dal titolo “Considero valore la resilienza”, realizzata con straordinaria intensità espressiva dalla studentessa Gaia Tripodi, frequentante la classe V H dell’Indirizzo di grafica pubblicitaria del Liceo Artistico “Preti – Frangipane”. L’opera ha saputo cogliere interamente lo spirito del concorso, traducendo in un’immagine densa di significato il concetto profondo e attualissimo della resilienza applicato alle azioni di solidarietà e cittadinanza attiva.

La certificazione ufficiale del premio, firmata dalla Presidente del CSV dei Due Mari, Orsola Foti, riconosce alla scuola un buono destinato all’acquisto di beni di utilizzo collettivo e alla talentuosa studentessa Gaia Tripodi è statadonata una fotocamera. Un premio che rappresenta non solo il giusto riconoscimento per l’opera presentata, ma anche un prezioso strumento tecnico per incentivare e sostenere la sua evidente passione e il suo futuro percorso nel mondo della fotografia e delle arti visive.

Questo traguardo non rappresenta soltanto un successo artistico individuale o di classe, ma conferma l’eccellenza dei percorsi formativi dell’Indirizzo Artistico del nostro Liceo, capaci di fondere la competenza tecnica e laboratoriale con lo sviluppo di una profonda coscienza civica ed empatica negli studenti.

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Il concorso “Scatti di Valore” si conferma un punto di riferimento fondamentale sul territorio per stimolare le giovani generazioni a guardare la realtà attraverso la lente della solidarietà, dell’altruismo e dell’impegno sociale. La vittoria del Liceo sottolinea la vitalità di una scuola aperta al territorio, inclusiva e costantemente proiettata verso la valorizzazione dei talenti dei propri ragazzi.