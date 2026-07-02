Reggina, Romairone guiderà l’area tecnica. Allenatore ancora da scegliere

La nuova Reggina comincia a mettere i primi punti fermi. Come anticipato da CityNow, sarà Giancarlo Romairone, tranne ribaltoni dell’ultimo momento. Un profilo di esperienza, vicino al mondo Lazio, che nel corso della sua carriera ha ricoperto sia il ruolo di direttore generale che quello di direttore sportivo. A lui toccheranno compiti tecnico-organizzativi e quindi anche quello di costruire la squadra insieme a qualche consulente conoscitore della categoria e al nuovo allenatore, quando sarà individuato.

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Romairone sarà quindi una figura centrale nella ripartenza amaranto. La sua esperienza dovrà servire non solo nella scelta dei calciatori, ma anche nell’organizzazione complessiva dell’area tecnica. La costruzione della rosa passerà dalle sue valutazioni e da quelle che saranno le richieste del tecnico. Proprio su questo punto, però, è bene fare chiarezza: l’allenatore non è stato ancora scelto.

Chi immagina una decisione già presa è fuori strada. La società sta lavorando per individuare il profilo giusto per la prossima stagione. Diversi nomi circolati nelle ultime ore non corrispondono al casting realmente portato avanti, tranne qualche profilo emerso che resta effettivamente tra quelli valutati, ma difficile da raggiungere.

Allenatore Reggina, scelta ancora aperta

Il nodo panchina resta dunque uno dei passaggi più importanti. Prima di entrare nel vivo del mercato, servirà capire chi guiderà la squadra nella prossima stagione. Arrivati al 2 luglio, è facile immaginare che i tempi dovranno essere accelerati. La Reggina ha quasi un intero organico da costruire e non può permettersi di perdere altri giorni. La scelta dell’allenatore diventa quindi prioritaria per iniziare a dare una forma precisa al nuovo progetto.

Conferenza stampa rinviata

Resta in sospeso anche la tanto attesa conferenza stampa di presentazione. Al momento è tutto rinviato alla prossima settimana. La priorità del sindaco Francesco Cannizzaro, in questa fase, è rivolta alla composizione della nuova Giunta comunale. Un passaggio politico e amministrativo centrale, anche in vista del primo Consiglio comunale fissato per il 6 luglio alle ore 18 all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Solo dopo questo appuntamento potranno arrivare ulteriori comunicazioni ufficiali anche sul fronte Reggina. Intanto, la macchina amaranto inizia a muoversi: Romairone è il primo tassello, ora si attende la scelta dell’allenatore.