Logopedia e osteopatia alleate a Reggio: successo all’ARS per il convegno su Voce e Corpo

Dalla voce attoriale al trattamento delle alterazioni vocali: Giordano e De Stefano guidano il dialogo tra sanità, arte e prevenzione

Nella giornata di sabato 27 giugno presso la sede dall’ARS (Artisti Reggini della Sanità) in via Mons De Lorenzo, si è tenuto il Convegno interamente dedicato alla correlazione tra Voce e Corpo. Il convegno è stato coordinato dalla Logopedista – Vocologa Clinica Giulia Giordano e dall’Osteopata Demetrio De Stefano.

Questo incontro ha dato l’opportunità ad artisti e clinici della sanità reggina di entrare in contatto con un approccio integrato tra logopedia e osteopatia, fornendo strumenti per comprendere, prevenire e migliorare il benessere vocale.

Il convegno sulla correlazione tra Voce e Corpo

In sede di convegno sono state trattate le principali cause di alterazione vocale e le modalità di trattamento in un’ottica di equipe, fornendo strumenti validi per lavorare in sicurezza con la propria voce. Al termine dell’evento è stato riservato un momento di condivisione dando spazio a domande e riflessioni da parte dei partecipanti. Tra gli interventi clinici di rilievo, correlati alla cura vocale, ha destato particolare interesse l’ intervento tenuto dal Dottor Marciano relativo al trattamento delle disfonie mediante agopuntura.

La conduzione dell’evento

La dott.ssa Giulia Giordano laureata in Logopedia presso L’Università Magna Graecia di Catanzaro nel 2019. La sua formazione è proseguita presso l’università Lumsa di Roma acquisendo successivamente un master di alta formazione in Vocologia Clinica presso Ravenna. Qui ha preso parte come relatrice al convegno internazionale della Voce Artistica con uno studio di ricerca sulla voce attoriale, assieme all’attore teatrale Matteo Belli.

Il profilo della dott.ssa Giulia Giordano

Logopedista esperta in Vocologia Clinica, prima calabrese divenuta socia GIVOC (gruppo Vocologi clinici italiani che lavorano per la ricerca scientifica sulla voce), diplomata presso la scuola triennale di teatro Kairos di Roma in recitazione teatrale, è un’attrice teatrale a livello semi-professionale nel Lazio.

Il dott. Demetrio De Stefano è osteopata, massoterapista e chinesiologo con oltre 16 anni di esperienza professionale. Svolge la propria attività a Reggio Calabria, occupandosi della valutazione e del trattamento delle disfunzioni muscolo-scheletriche e funzionali attraverso un approccio manuale e integrato.

Il percorso del dott. Demetrio De Stefano

Nel corso degli anni ha perfezionato la propria formazione con master e percorsi di specializzazione in ambito, posturale, pediatrico, viscerale, ginecologico, cranio-sacrale, cranio-mandibolare e nelle tecniche osteopatiche di scuola americana. Ha collaborato con numerose società sportive, sviluppando una particolare esperienza nell’ambito della prevenzione e dell’ottimizzazione della funzione corporea.

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Polistrumentista con esperienza formativa in ambito del canto e della performance vocale e in passato partecipante a produzioni teatrali e musical.

Da anni si dedica inoltre alla promozione della salute e della prevenzione, collaborando a progetti divulgativi interdisciplinari finalizzati a migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone.