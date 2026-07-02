Calcio, Nicola Binda sulle iscrizioni ai prossimi campionati

Il noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione riguardo le iscrizioni ai prossimi campionati con l’attenzione rivolta soprattutto alla serie C: “Tutte ammesse le squadre che hanno fatto domanda di iscrizione: la Figc non ha rilevato criticità.

L’unica rinuncia è stata quella della Ternana e al suo posto ci sarà la riammissione del Foggia.

Evidentemente tutti si sentono in grado di affrontare la prossima stagione.

Speriamo che stavolta non ci siano default in corsa.

Semmai dovesse succedere, ricordatevi che non sarà più colpa di Gravina…“.