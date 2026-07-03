Slalom di Bagnara, pilota finisce fuori pista: trasferito al GOM

Anche i volontari delle Guardie Ambientali d’Italia odv sez. Reggio Calabria sono stati presenti allo Slalom di Bagnara Calabra svoltosi domenica 28 giugno nella popolosa frazione di Pellegrina.

Con otto volontari impegnati nei varchi di accesso alle strade principali, hanno garantito lo svolgimento della gara in totale sicurezza, nonostante gli innumerevoli incidenti verificatisi lungo il circuito di gara.

Il pronto intervento durante la gara e il soccorso al pilota

Nonostante le alte temperature, non si è fermata la mission dei volontari impiegati domenica. Di fatti, un pilota nel corso della prima manche è andato fuori strada, terminando la sua corsa contro il muro di delimitazione della carreggiata.

I nostri volontari, formati in primo soccorso e avendo tutti acquisito il corso di BLSD e PBLSD, sono accorsi immediatamente in aiuto dello sventurato pilota per le prime cure; lo stesso è stato successivamente trasferito presso il GOM di Reggio Calabria per i dovuti controlli.

Una formazione a 360 gradi per la sicurezza

I volontari delle Guardie Ambientali d’Italia odv sez. Reggio Calabria sono operatori formati a 360°. Tutti i nostri volontari dispongono di qualifiche specifiche per la gestione delle emergenze e del territorio: