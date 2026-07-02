Reggio, la denuncia di ‘Noi per Santa Caterina’: ‘Alberi piantati un anno fa lasciati morire di sete’

"È inaccettabile piantare alberi con grande enfasi e poi abbandonarli al loro destino dopo pochi mesi. Un albero non è un arredo urbano da inaugurare e dimenticare" la nota

A meno di un anno dalla messa a dimora, molti degli alberi piantati dall’Amministrazione Comunale nel quartiere di Santa Caterina stanno morendo. La causa è una sola: la mancanza di irrigazione e manutenzione.

La denuncia dell’associazione Noi per Santa Caterina

L’Associazione “Noi per Santa Caterina”, che da anni si occupa della cura e della valorizzazione del quartiere, segnala con amarezza lo stato di incuria in cui versano decine di essenze lungo le vie Enotria e Esperia. Tutte le piante, già indebolite dal caldo e dalla siccità di questi mesi, appaiono secche, con foglie cadute e rami spezzati. Molte sono ormai irrecuperabili. L’incuria delle aiuole che ospita le piante è una vera offesa per le stesse e per tutta la comunità di cittadini che è costretta a subire degrado e sporcizia.

È inaccettabile piantare alberi con grande enfasi e poi abbandonarli al loro destino dopo pochi mesi. Un albero non è un arredo urbano da inaugurare e dimenticare. È vita, è ombra per i nostri bambini, è ossigeno per tutti. Lasciarlo morire di sete è uno spreco di denaro pubblico e, soprattutto, una mancanza di rispetto per la città e per i cittadini.

La richiesta di intervento al Comune

Chiediamo al Comune di Reggio Calabria un intervento immediato:

Una ricognizione urgente dello stato di tutte le alberature messe a dimora nel 2025; Un piano di irrigazione straordinario per salvare le piante ancora recuperabili; Impegni chiari e vincolanti per la manutenzione futura, anche coinvolgendo le associazioni del territorio.

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