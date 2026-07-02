Reggina: il saluto di mister Torrisi attraverso i social

Le stoccate di questa mattina attraverso l’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud da parte di mister Torrisi, mentre dai social arrivano saluti e ringraziamenti da parte dell’ex tecnico amaranto:

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Il saluto di mister Torrisi

“Ciao Reggina, è stato un viaggio intenso, a tratti difficile, ma entusiasmante. C’è stato un momento quando tutti abbiamo sognato qualcosa di grande, ma alla fine di una strepitosa rincorsa non siamo riusciti a coronarlo. Grazie a tutte le persone con cui ho condiviso questo percorso. Grazie ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Reggio merita altre categorie, vi auguro davvero il meglio. Grazie Reggio, Grazie Reggina“.