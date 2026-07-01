Reggina, il post del match analyst Polito: il resoconto di 3 anni intensi e i ringraziamenti

Dopo tre stagioni al fianco di Trocini, Pergolizzi, poi ancora Trocini e Torrisi, è il momento dei saluti anche per il match analyst Danilo Polito:

“Ci sono stagioni che si ricordano per le vittorie. Altre, invece, per tutto quello che ti lasciano dentro.

Purtroppo l’obiettivo che ci eravamo prefissati non è stato raggiunto, e questo lascia amarezza e rammarico. Ma sarebbe ingiusto giudicare un percorso soltanto dal risultato finale. Dietro ci sono sacrifici, lavoro quotidiano, delusioni, speranze, sorrisi e la volontà di rialzarsi ogni volta. Grazie ai ragazzi, perché ogni giorno hanno dato tutto quello che avevano. Grazie alla società e ai mister per la fiducia e a tutte le persone che, con discrezione e passione, hanno contribuito a questo cammino.

E grazie ai tifosi della Reggina. Il vostro amore per questi colori è qualcosa che va oltre ogni categoria e ogni classifica. Anche nei momenti più difficili bisogna ricordare ogni giorno cosa significa rappresentare questa maglia.

Non so cosa mi riserverà il domani e se il mio percorso continuerà qui. So soltanto che questa esperienza mi ha fatto crescere, come professionista e come uomo, e che porterò sempre con me le emozioni vissute insieme.

Grazie di cuore, Reggina. Qualunque sarà il futuro, dopo 5 stagioni, una parte di me resterà certamente legata a questi colori“.

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Il saluto del prof. Paolo Albino

Insieme a Danilo Polito, arriva anche il saluto del professore Paolo Albino, nello staff Reggina per la preparazione atletica e il recupero infortuni: “Dopo tre anni termina il mio percorso con la Reggina, la squadra della mia città. Sono stati anni di sacrifici, di fatica, di momenti difficili e sogni inseguiti. I risultati forse non hanno raccontato tutto quello che abbiamo dato, ma il valore di questo iter va ben oltre una classifica. Indossare questi colori, rappresentare la propria terra e lottare ogni giorno per la maglia che ami è un privilegio che non ha prezzo. Porto con me esperienze che mi hanno fatto crescere, amicizie vere che resteranno nel tempo e ricordi che custodirò con orgoglio. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questo viaggio: addetti ai lavori, calciatori, staff, società e tifosi. La Reggina sarà sempre una parte di me, perchè certi legami non finiscono con un saluto. Arrivederci, Reggina. Grazie di tutto“.