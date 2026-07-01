Corriere dello Sport: il punto sulla Reggina. Conferenza rinviata?

Nuovo aggiornamento sul quotidiano Corriere dello Sport sulla Reggina: “In attesa di conoscere i progetti tecnici con i nomi di ds ed allenatore, la Reggina colorata Lazio cura gli aspetti organizzativi. In attesa della venuta di Claudio Lotito, programmata per i prossimi giorni con incontro e conferenza stampa insieme al sindaco Cannizzaro, ieri è stato in città un emissario importante della società biancoceleste: Armando Calveri, oggi segretario generale della Lazio. Con il sindaco metropolitano, dopo un incontro a palazzo San Giorgio, sono stati al Granillo e, soprattutto, al Sant’Agata.

Particolarmente attenta la visita al centro sportivo per verificare le tante cose da fare per renderlo ricettivo. Oltre ai vari locali della struttura, controllate le necessità dei campi utilizzati per gli allenamenti. Entrambi richiedono robusti interventi per portarli nelle condizioni ideali. Se ciò dovesse avvenire in tempi brevi, il Sant’Agata ospiterà la nuova Reggina per la fase del precampionato.

Altrimenti bisognerà trovare una nuova sede in tutta fretta“.

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LA STRUTTURA. “Entro la prossima settimana si dovranno conoscere i nomi di ds, allenatore e di un certo numero di calciatori. Tra questi saranno pochi i confermati dell’ultima stagione perché ancora titolari di un contratto sottoscritto con la vecchia società di Ballarino. Poi saranno tecnico e direttore sportivo ad indicare conferme e nuove scelte.

Fondamentale, allora, l’indicazione del ds con Susini prima scelta ma ancora non definitiva.

Certamente sarà Lotito, in conferenza stampa, ad ufficializzare la nomina. L’incontro potrebbe svolgersi venerdì o lunedì prossimi“. Molto probabile slitti alla prossima settimana, aggiungiamo noi.