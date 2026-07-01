Calciomercato: il Trapani cerca un nuovo Ds. In pole il reggino Lo Giudice

Direttore sportivo esperto, profondo conoscitore della categoria e con alle spalle anche diverse esperienze nel professionismo. Pasquale Lo Giudice potrebbe essere il nuovo Ds del Trapani, club chiamato a ridisegnare l’area tecnica dopo l’addio di Luigi Volume, costretto a lasciare l’incarico per motivi di salute.

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Trapani, Lo Giudice profilo caldo per il ruolo di ds

Il nome di Lo Giudice è tra quelli che circolano con maggiore insistenza. Il dirigente reggino conosce bene la Serie D e ha già dimostrato di saper costruire squadre competitive. Tra le esperienze più significative c’è quella con la Cavese, culminata con la vittoria del campionato. Parliamo di un Ds che vanta esperienze, diverse, anche in serie C.

Il Trapani vuole programmare una stagione di vertice e il patron Valerio Antonini sarebbe pronto a mettere a disposizione un budget importante per allestire una rosa ambiziosa. In questo contesto, Lo Giudice potrebbe rappresentare il profilo giusto per competenza, esperienza e conoscenza del mercato. La scelta definitiva non è ancora arrivata, ma il suo nome resta tra quelli da seguire con attenzione.

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Il precedente contatto con la Reggina

Il nome di Lo Giudice era tornato d’attualità anche nei mesi scorsi, durante la fase in cui la Reggina trattava la cessione del club. Il dirigente, infatti, era stato contattato dall’entourage di Matt Rizzetta, quando l’imprenditore era ancora in corsa per rilevare la società amaranto.