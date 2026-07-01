Reggio, la proposta di Neto Dell’Acqua: ‘Realizziamo i Giochi delle Circoscrizioni’
"L’obiettivo è organizzare ogni mese di giugno un evento dedicato a uomini e donne di tutte le età, dove ogni Circoscrizione possa rappresentare i propri colori in una sana competizione fatta di sport, inclusione, aggregazione e divertimento", le parole di Dell'Acqua
01 Luglio 2026 - 11:46 | Comunicato Stampa
“Una volta costituita la Giunta comunale e assegnata la delega allo Sport, presenterò ufficialmente una proposta che considero strategica per la nostra città: l’istituzione dei “Giochi delle Circoscrizioni”, una manifestazione sportiva annuale capace di unire Reggio Calabria attraverso lo sport“.
E’ quanto afferma Gianluca Neto Dell’Acqua, Consigliere di opposizione della V Circoscrizione.
“La mia esperienza nel settore, maturata tra formazione universitaria, insegnamento, attività di allenatore e organizzazione di eventi sportivi, mi consente di avanzare una proposta concreta, sostenibile e già fondata sulla conoscenza delle realtà del territorio.
Credo che la V Circoscrizione sia il punto di partenza ideale. Qui troviamo il Centro Federale “Simone Neto Dell’Acqua”, lo stadio Granillo, il Pineta Viola, la futura sede del CONI e la Piscina Comunale: un patrimonio sportivo unico che può diventare il cuore di una grande manifestazione cittadina.
L’obiettivo è organizzare ogni mese di giugno un evento dedicato a uomini e donne di tutte le età, dove ogni Circoscrizione possa rappresentare i propri colori in una sana competizione fatta di sport, inclusione, aggregazione e divertimento.
La politica deve avere il coraggio di proporre idee che lascino un segno. Questa vuole essere una di quelle: fare dello sport un motore di partecipazione, identità e crescita per tutta Reggio Calabria”,
conclude il consigliere Dell’Acqua.
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