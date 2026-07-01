Reggio, la proposta di Neto Dell’Acqua: ‘Realizziamo i Giochi delle Circoscrizioni’

"L’obiettivo è organizzare ogni mese di giugno un evento dedicato a uomini e donne di tutte le età, dove ogni Circoscrizione possa rappresentare i propri colori in una sana competizione fatta di sport, inclusione, aggregazione e divertimento", le parole di Dell'Acqua