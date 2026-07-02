Crisi dell’olio, Ranuccio: ‘Occhiuto solleciti il Governo. Misure urgenti per i produttori calabresi’

«La crisi che sta investendo il comparto olivicolo italiano impone una risposta immediata delle istituzioni». A dichiararlo è il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio, che interviene dopo l’allarme lanciato dalle principali organizzazioni di categoria sul crollo delle quotazioni dell’olio extravergine di oliva e sul blocco degli scambi.

«Accogliamo con favore la notizia del rafforzamento dei controlli annunciato dal Ministero dell’Agricoltura per contrastare frodi e pratiche scorrette – afferma Ranuccio –. È un segnale importante per difendere la qualità del nostro olio e la trasparenza del mercato. Ma i controlli, da soli, non bastano. Oggi servono anche misure straordinarie a sostegno di un comparto strategico per l’economia nazionale e, in particolare, per la Calabria.»

L’allarme sulle importazioni a basso costo

«Le associazioni di categoria denunciano una situazione sempre più critica, aggravata anche dall’arrivo sul mercato di ingenti quantitativi di olio importato a basso costo, proveniente anche da Paesi extraeuropei come la Tunisia, che contribuiscono a comprimere il valore del prodotto italiano. È una preoccupazione che non può essere ignorata.»

«Per questo – prosegue Ranuccio – chiedo al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di farsi promotore presso il Governo di un’iniziativa forte e unitaria, affinché il Ministero adotti con urgenza gli strumenti necessari per sostenere produttori e frantoi. La Calabria è una delle principali regioni olivicole del Paese e non può assistere passivamente a una crisi che mette a rischio migliaia di aziende e di posti di lavoro.»

«Difendere l’olio calabrese significa difendere un patrimonio economico, produttivo e identitario della nostra regione. Oggi è il momento di agire, prima che questa crisi produca conseguenze ancora più pesanti per un settore che rappresenta una delle eccellenze dell’agricoltura italiana.»