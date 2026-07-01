Calcio, La Sicilia: Nino Ballarino interessato ad una società di serie D?

Nella giornata di ieri abbiamo riportato il comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina dell’Enna, dove quello che possiamo definire l’ormai ex patron e presidente Stompo, annunciava con l’arrivo del 30 giugno il suo disimpegno dalla società, così come lo stesso aveva anticipato. Il massimo dirigente ha deciso di consegnare la squadra al sindaco, indicando almeno due manifestazioni di interesse per l’acquisizione del club e ricordando che esattamente tra nove giorni scadono i termini per l’iscrizione al prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, “tra i nomi circolati nelle ultime ore figurano due profili di rilievo. Il primo è quello di Franco Proto, patron dell’Atletico Catania e vicino al disimpegno dal club etneo. Il secondo è Antonino Ballarino, imprenditore siciliano ed ex presidente della Reggina, società recentemente ceduta a Claudio Lotito“.

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