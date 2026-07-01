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Calciomercato: la Vibonese annuncia il nuovo allenatore

Dopo il cambio di proprietà, la società calabrese riparte da un tecnico esperto

01 Luglio 2026 - 10:33 | Redazione

Vibonese Reggina azione

Dopo il cambio di proprietà, la Vibonese prosegue il lavoro di ricostruzione in vista della prossima stagione. Il club calabrese con un comunicato ufficiale, ha annunciato il nuovo allenatore: “U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato a Salvatore Marra la conduzione tecnica della Prima Squadra. Allenatore campano, classe 1973, Marra vanta una consolidata esperienza tra Serie D e Serie C, con un percorso che lo ha visto guidare, tra le altre, Avellino, Acireale, Potenza e Messina.

Reduce dall’esperienza a Barcellona Pozzo di Gotto sulla panchina dell’Igea Virtus, Marra è alla sua terza esperienza in Calabria, dopo Castrovillari e Lamezia. Proprio Lamezia rappresenta il punto d’incontro con il Direttore Sportivo Maglia: è lì, ai tempi dell’FC, che i due hanno lavorato fianco a fianco, costruendo quell’intesa e quella condivisione di intenti che si sono rivelate determinanti nella definizione dell’accordo odierno”.

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