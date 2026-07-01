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Uomo originario di Reggio trovato morto vicino ai binari a Firenze

Accertamenti in corso della polfer sulle cause del decesso

01 Luglio 2026 - 11:35 | Redazione

binari fs

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto vicino ai binari nei pressi della stazione Statuto a Firenze: accertamenti in corso della polfer sulle cause del decesso.

La persona deceduta è un 62enne, originario di Reggio Calabria. A seguito del rinvenimento ci sono state ripercussioni per il traffico ferroviario: secondo quanto si legge sul sito di Rfi, dalle 6:15 rallentamenti nella circolazione ferroviaria “in prossimità di Firenze Statuto per accertamenti dell’autorità giudiziaria”, con la situazione “in graduale ripresa” dalle 7:55 e tornata poi regolare dalle 8:30: i treni Av, Intercity e Regionali hanno subito ritardi fino a 50 minuti.

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