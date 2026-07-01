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‘Il momento della verità’: l’appello disperato del Gela per l’iscrizione al campionato

La cifra necessaria per pagare i debiti e arrivare al 10 luglio iscrivendo la squadra: "Ci vogliono i soldi"

01 Luglio 2026 - 10:58 | Comunicato

Gela Reggina

L’appello è di Maurizio Melfa, presidente del Gela che, attraverso la pagina social ufficiale del club, chiede il sostegno dei tifosi per riuscire a iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie D:

“IL MOMENTO DELLA VERITÀ”
Entro 9 giorni servono 400.000 euro per pagare i debiti e quanto necessario per iscrivere il GELA CALCIO IN SERIE D per la stagione 26-27.
Questo è il momento di trasformare la passione e l’amore per il GELA CALCIO in fatti concreti, perché sappiamo tutti che per dare un futuro al Gela Calcio ci vogliono i soldi.
Il contributo di ognuno di noi, grande o piccolo che sia é fondamentale.
-abbonamenti tribuna 175 euro, curva 90 euro indicare il numero telefono, sarete contattati x la consegna;
-erogazioni liberali per persone fisiche, professionisti etc indicando numero di telefono.
Per le sponsorizzazioni delle aziende potrete contattarmi direttamente via telefono o a mezzo whatsapp al 348.0944854.
Condividete questo messaggio via social, a mezzo whatsapp, ad amici, parenti, imprenditori e non che possano sostenere il Gela Calcio insieme a voi, l’obiettivo è quello di creare una rete , L’UNIONE FA LA FORZA!
Ogni mattina per i prossimi 9 giorni riporterò, per trasparenza , l’importo ricevuto in accredito il giorno prima sull’Iban indicato.
Gli abbonamenti, nella storia del calcio gelese, non hanno mai superato qualche centinaio, è il momento per noi gelesi di dimostrare quanto amiamo la nostra squadra e la nostra città e quanto riusciamo a fare Squadra fuori dal campo.
Grazie anticipatamente per l’attenzione”.
MAURIZIO MELFA
PRESIDENTE GELA CALCIO

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