Reggina: nome nuovo per l’area tecnica, aspettando la conferenza stampa

La nuova Reggina targata Claudio Lotito continua a prendere forma, almeno nelle ipotesi. In attesa della conferenza stampa annunciata nei giorni scorsi, resta alta l’attenzione sulla composizione del nuovo organigramma amaranto. Tra i profili che potrebbero rientrare nelle valutazioni della proprietà c’è quello di Giancarlo Romairone, oggi nell’area tecnica della SS Lazio.

Reggina, Romairone l’ipotesi

Romairone ha alle spalle una lunga carriera nel calcio, soprattutto da giocatore, poi da dirigente sportivo. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha infatti intrapreso un percorso importante dietro la scrivania. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi: direttore generale della Triestina, direttore sportivo di Bari, Chievo, Carpi e Spezia. Esperienze diverse, maturate in piazze importanti e con responsabilità dirette nella costruzione delle squadre.

Oggi Romairone fa parte dell’area tecnica della Lazio, dove lavora come osservatore e collaboratore all’interno dello staff del direttore sportivo Angelo Fabiani. È entrato nel club biancoceleste a partire da luglio 2024.

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Lotito lo conosce bene

Proprio il rapporto con il mondo Lazio potrebbe rappresentare un elemento da tenere in considerazione. Claudio Lotito conosce bene Romairone e potrebbe aver individuato in lui una figura utile per avviare il nuovo percorso della Reggina. Il suo profilo, anche per le precedenti esperienze da direttore generale, potrebbe adattarsi alla fase di ricostruzione che attende il club amaranto.

Al momento, però, è bene usare prudenza. Siamo ancora nel campo delle ipotesi. Sulla composizione del nuovo organigramma filtra davvero pochissimo e non ci sono conferme ufficiali.

Organigramma Reggina, attesa per la conferenza stampa

Sempre secondo quanto emerge in queste ore, sembrerebbe invece totalmente esclusa la presenza di Enrico Lotito, figlio di Claudio, all’interno del nuovo assetto societario amaranto. L’attesa resta quindi concentrata sulla conferenza stampa annunciata nei giorni scorsi. Sarà quello il momento utile per capire programmi, ruoli e primi nomi del nuovo corso della Reggina.