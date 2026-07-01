Scutellà (M5S): “Inaccettabile il blocco dei ricoveri notturni al GOM. La Regione intervenga con urgenza”

“Quanto si apprende dalla denuncia delle sigle NurSind e CISL FP sul GOM di Reggio Calabria è di una gravità inaudita e consegna ai cittadini calabresi un quadro fallimentare della gestione regionale della sanità calabrese”. Lo dichiara Elisa Scutellà capogruppo M5S in Consiglio Regionale.



“Dalla denuncia si apprende che una disposizione della Direzione Medica di Presidio del Grande Ospedale Metropolitano avrebbe disposto il blocco dei ricoveri notturni provenienti dal Pronto Soccorso verso i reparti di Medicina Generale, Malattie Infettive e Pneumologia, in ragione di una rilevante e persistente carenza di personale medico, con la inaccettabile conseguenza che per i cittadini calabresi è vietato ammalarsi dalle 20:00 alle 08:00.



Come evidenziato dalle organizzazioni sindacali, la malattia è un evento acuto, imprevedibile e non programmabile: non si può regimentare l’insorgenza di una patologia in base alle lancette dell’orologio.

Impedire il ricovero nelle ore notturne significa negare la continuità assistenziale nel momento di massima vulnerabilità del paziente e condannare il Pronto Soccorso a un drammatico sovraffollamento, con persone costrette a stazionare per ore o giorni su una barella.

Con un aggravante che fa rabbrividire: per i reparti di Malattie Infettive e Pneumologia, in un Pronto Soccorso privo persino di una sala di isolamento dedicata, si crea anche un gravissimo rischio per la sicurezza.



Tale situazione rappresentata nella denuncia deve essere verificata con urgenza e la disposizione immediatamente ritirata o sospesa, come richiesto dagli stessi sindacati che hanno annunciato il ricorso alle vie legali e alla Procura della Repubblica.

La responsabilità politica di tutto questo è chiaramente in capo a chi governa la sanità calabrese da anni come commissario ad acta e, da ultimo, anche nelle vesti di assessore alla sanità, come dallo stesso Presidente della Regione dichiarato.



La chiusura dei ricoveri di notte nell’ospedale metropolitano è chiaramente il risultato di una politica che ha mancato di prevedere un piano assunzioni, incentivi ed una accurata riorganizzazione strutturale del presidio.



I cittadini non hanno bisogno di propaganda e annunci sui social, perché la realtà sotto i loro occhi è ben diversa. La salute dei calabresi non è un set per la comunicazione e spero che il Presidente della nostra Regione abbandoni per un attimo i video delle feste di paese per spiegare ai reggini perché, nel 2026, devono pregare di non stare male dopo le otto di sera”, conclude Scutellà.