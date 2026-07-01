Tilde Minasi nominata vice capogruppo Lega, De Biasi: ‘Importante riconoscimento’
"Sono convinto che la presenza autorevole della Senatrice in Senato saprà rappresentare con ancora più incisività le priorità della nostra comunità", le parole di De Biasi
01 Luglio 2026 - 09:47 | Comunicato Stampa
“Con viva soddisfazione e profondo apprezzamento, rivolgo le mie congratulazioni alla Senatrice Tilde Minasi per la recente nomina a Vice capogruppo vicario del partito al Senato della Repubblica.
Un riconoscimento importante che valorizza le indiscusse capacità della Senatrice Minasi e che rappresenta un’opportunità fondamentale per portare avanti con ancora maggiore incisività le istanze e le necessità del nostro territorio.
Sono convinto che la presenza autorevole della Senatrice in Senato saprà rappresentare con ancora più incisività le priorità della nostra comunità, contribuendo a valorizzare le potenzialità e le risorse della Calabria, con particolare attenzione allo sviluppo economico, alla coesione sociale e alla promozione del nostro straordinario patrimonio culturale e ambientale.
In questo momento significativo, auguro alla Senatrice Minasi buon lavoro e rinnovo il mio più vivo sostegno, certi che la Sua esperienza e determinazione saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro sempre più prospero e inclusivo per Reggio Calabria e per l’intera regione.
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