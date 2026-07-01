L’ambasciatore Usa Fertitta incontra Occhiuto: ‘Rafforzare il legame con la Calabria’

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha incontrato oggi il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a bordo del suo yacht Boardwalk, nel porto di Vibo Valentia Marina dove si trova per il suo tour “Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy tour”, un giro per le coste della penisola che l’ambasciatore e miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione d’indipendenza Usa e gli 80 anni della Repubblica Italiana.

“È stato un piacere – ha scritto Fertitta in un post sulla pagina usambitaly e quella dell’ambasciata Usa su Instagram con la foto che li ritrae insieme – incontrare il presidente della Calabria Roberto Occhiuto per discutere del solido rapporto tra la Calabria e gli Stati Uniti ed esplorare nuove opportunità di cooperazione”.



“Apprezzo – ha aggiunto – l’impegno del presidente Occhiuto nel rafforzare i legami economici, culturali e tra le persone che uniscono le nostre comunità. Non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme per consolidare ulteriormente la partnership tra la Calabria e gli Stati Uniti”.