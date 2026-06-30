Reggina, Armando Calveri al S. Agata: si lavora senza sosta. Programmazione, iscrizione, ritiro

Al centro sportivo è partita la pulizia straordinaria. Tutto tace, invece, su organigramma e comparto tecnico

Armando Calveri è a Reggio Calabria da qualche giorno. Segretario generale della Lazio e uomo di fiducia di Claudio Lotito, questa mattina è stato immortalato accanto al sindaco Francesco Cannizzaro durante il doppio sopralluogo allo stadio Granillo e al centro sportivo Sant’Agata.

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Una presenza che non passa inosservata. Soprattutto in una fase delicata per la nuova Reggina targata Lotito, impegnata nella preparazione della documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. C’è da organizzare e programmare e per i primi giorni di questo nuovo percorso, il presidente della Lazio ha scelto la colonna portante della società biancoazzurra, oltre che un dirigente che conosce benissimo l’ambiente reggino. Portato a termine il suo compito, tornerà ad occuparsi di Lazio.

Calveri e il legame con il Sant’Agata

La presenza di Armando Calveri assume un significato particolare anche per il suo passato. Calveri è cresciuto all’interno del Sant’Agata, prima come calciatore, poi come apprezzatissimo e promettente collaboratore della società. E’ stato lo storico presidente Lillo Foti a ricordarlo, nell’intervista rilasciata a CityNow nella giornata di ieri.

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Il suo arrivo a Reggio Calabria è certamente collegato agli aspetti operativi e documentali che la società dovrà completare in vista della nuova stagione.

Sant’Agata: prime pulizie e interventi sui campi

Al centro sportivo Sant’Agata, questa mattina, erano presenti tecnici, operatori e addetti ai lavori del Comune e della Città Metropolitana. L’obiettivo è iniziare a rimettere mano a una struttura rimasta per troppo tempo in stato di abbandono. I primi interventi hanno riguardato le pulizie generali e una prima verifica dei campi. Proprio i terreni di gioco rappresentano la parte più complessa: sono da rifare e richiederanno tempi più lunghi per il pieno recupero.

Organigramma Reggina, ancora nessuna novità

Se sul fronte strutture qualcosa si muove, resta invece ancora tutto fermo sul piano dell’organigramma. Non ci sono comunicazioni ufficiali sui nomi che andranno a comporre la nuova area tecnica e dirigenziale. La Reggina riparte da Lotito, ma prima ancora del campo servirà ricostruire tutto: società, strutture, squadra e programma tecnico. Il sopralluogo di oggi rappresenta un primo segnale concreto.