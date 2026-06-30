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Il presidente della Regione Calabria Occhiuto, sul passaggio della Reggina a Lotito

Strappata una battuta al governatore, nel corso della presentazione di UberX

30 Giugno 2026 - 13:00 | Redazione

Roberto Occhiuto UberX

Calabria, prima regione in Italia ad accogliere UberX. Alla presentazione ufficiale avvenuta a Scilla questa mattina, il presidente della Regione Roberto Occhiuto. A margine dell’incontro, gli abbiamo strappato una battuta sulla Reggina, passata di proprietà ad una società facente riferimento al Gruppo Claudio Lotito: “Di questa vicenda se ne è occupato esclusivamente il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. L’ha messo in cima alle sue priorità e ci è riuscito. A lui vanno fatti i miei complimenti”.

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