Il presidente della Regione Calabria Occhiuto, sul passaggio della Reggina a Lotito

Calabria, prima regione in Italia ad accogliere UberX. Alla presentazione ufficiale avvenuta a Scilla questa mattina, il presidente della Regione Roberto Occhiuto. A margine dell’incontro, gli abbiamo strappato una battuta sulla Reggina, passata di proprietà ad una società facente riferimento al Gruppo Claudio Lotito: “Di questa vicenda se ne è occupato esclusivamente il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. L’ha messo in cima alle sue priorità e ci è riuscito. A lui vanno fatti i miei complimenti”.

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