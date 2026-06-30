UberX sbarca in Italia, e sceglie la Calabria: presentato a Scilla il servizio più conveniente – FOTO

Debutta in Calabria UberX, il servizio più utilizzato al mondo sulla piattaforma Uber. Per la prima volta in Italia, cittadini e visitatori potranno accedere a una nuova soluzione di mobilità professionale con tariffe fino al 50% più convenienti rispetto ai servizi disponibili nel resto del Paese.

Il lancio nasce dalla collaborazione tra Uber e la Regione Calabria e si inserisce in un percorso volto a rafforzare le opportunità di spostamento sul territorio attraverso soluzioni innovative, trasparenti e affidabili. In un contesto in cui i collegamenti e l’accesso ai servizi di trasporto rappresentano una sfida per molte comunità, la Calabria si propone come apripista nell’introduzione di nuovi modelli di mobilità professionale in Italia. Nasce da qui la decisione di ampliare nella regione l’offerta Uber, che già comprende il servizio taxi e gli altri prodotti Uber.

Attraverso l’app Uber, gli utenti potranno accedere alle corse con driver professionisti più economiche, beneficiando della visualizzazione anticipata del prezzo e dei tempi di arrivo, della tracciabilità del viaggio e degli standard di sicurezza della piattaforma.

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L’arrivo di UberX contribuirà concretamente a facilitare gli spostamenti verso luoghi di lavoro e studio, oltre a favorire il raggiungimento delle strutture sanitarie e delle aree meno servite del territorio. L’iniziativa potrà inoltre generare nuove opportunità economiche per gli operatori NCC locali, sostenendo la crescita di un ecosistema professionale già presente nella regione.

La Calabria diventa così il primo esempio italiano di come la collaborazione tra istituzioni, operatori autorizzati e innovazione tecnologica possa contribuire a sostenere lo sviluppo dei territori nel pieno rispetto delle regole esistenti. Per Uber, questo lancio segna un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda in Italia, con l’obiettivo di rendere la mobilità professionale sempre più conveniente e integrata nella vita quotidiana delle persone.

Davide Archetti, General Manager di Uber Italia, ha dichiarato: “Più che il lancio di un nuovo servizio, UberX in Calabria rappresenta un progetto pilota che mostra come sia possibile offrire nuove opportunità di spostamento, valorizzare il ruolo degli operatori professionali e mettere l’innovazione al servizio delle comunità locali. Un’esperienza che potrebbe contribuire ad aprire la strada a nuove soluzioni per la mobilità anche in altre aree del Paese”.

Il servizio è disponibile da subito nelle aree di Catanzaro e dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, di Cosenza entro il 15 luglio e, successivamente, a Reggio Calabria entro il 15 agosto, con una progressiva estensione a tutta la regione nei mesi successivi.